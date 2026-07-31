eco!Booster JET TR 050
eco!Booster har en områdeytelse som er 50% høyere enn Kärchers kraftdyse, og er ideell for sensitive overflater. Den passer til både kaldt- og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 050).
Sammenlignet med Kärchers kraftdyse muliggjør eco!Booster 50 prosent høyere områdeytelse og er ideell for rengjøring av sensitive overflater som pussede fasader eller trevegger. Den økte effektiviteten skyldes den utvidede strålebredden, noe som fører til redusert forbruk av energi og vann. Den er egnet for både kaldt og varmt vann høytrykksvaskere (opp til 85 °C) fra Kärcher, og er kompatibel med EASY!Lock-systemet med en dysestørrelse på 050. Med det revolusjonerende dysekonseptet trekkes luft inn for å styre vannstrålen. Dette muliggjør utmerkede rengjøringsresultater på kortere tid, noe som er spesielt viktig innen sektorer som bygg og anlegg, eller kjøretøyvask.
Egenskaper og fordeler
50% høyere vann- og energieffektivitet*
- Grundig, rask og mer bærekraftig rengjøring
50 % høyere vanneffektivitet¹⁾
- Sparer vann
50 % høyere energieffektivitet¹⁾
- Sparer energi
Svært allsidig i bruk
- Særlig egnet for sensitive overflater som maling eller tre
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykk (bar)
|maks. 300
|Temperatur (°C)
|maks. 85
|Dysestørrelse ( )
|50
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
¹⁾ Basert på evnen til å rengjøre 50 % mer overflateareal enn en Kärcher standard flatstråle med samme mengde energi og vann.
Videoer
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Fasaderengjøring
- Offentlige bruksområder, for eksempel rengjøring av fasader eller gjerder.
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
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