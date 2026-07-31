Sammenlignet med Kärchers kraftdyse muliggjør eco!Booster 50 prosent høyere områdeytelse og er ideell for rengjøring av sensitive overflater som pussede fasader eller trevegger. Den økte effektiviteten skyldes den utvidede strålebredden, noe som fører til redusert forbruk av energi og vann. Den er egnet for både kaldt og varmt vann høytrykksvaskere (opp til 85 °C) fra Kärcher, og er kompatibel med EASY!Lock-systemet med en dysestørrelse på 050. Med det revolusjonerende dysekonseptet trekkes luft inn for å styre vannstrålen. Dette muliggjør utmerkede rengjøringsresultater på kortere tid, noe som er spesielt viktig innen sektorer som bygg og anlegg, eller kjøretøyvask.