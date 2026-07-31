eco!Booster TR 060

eco!Booster med 50 % høyere arealytelse sammenlignet med Kärcher Power-dysen; ideell for delikate overflater. Egnet for kaldt- og varmtvannshøytrykksspylere med dysestørrelse 060.

eco!Booster imponerer med en arealytelse som er 50 prosent høyere enn Kärcher power-dysen. Den økte strålebredden gjør det mulig å øke effektiviteten, noe som fører til lavere energi- og vannforbruk. Ømfintlige overflater som pussede fasader eller trevegger rengjøres skånsomt. Boosteren er egnet for kaldt- og varmtvannsspylere (opptil 85 °C) fra Kärcher, er kompatibel med EASY!Lock-grensesnittet og har en dysestørrelse på 060. Det revolusjonerende dysekonseptet trekker inn luft for å lede vannstrålen. De førsteklasses rengjøringsresultatene som oppnås på kortere tid, er spesielt viktige i områder som byggebransjen eller rengjøring av kjøretøy.

Egenskaper og fordeler
50% høyere vann- og energieffektivitet*
  • Grundig, rask og mer bærekraftig rengjøring
50 % høyere vanneffektivitet¹⁾
  • Sparer vann
50 % høyere energieffektivitet¹⁾
  • Sparer energi
Svært allsidig i bruk
Spesifikasjoner

Teknisk data

Trykk (bar) maks. 300
Temperatur (°C) maks. 85
Dysestørrelse ( ) 60
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
eco!Booster TR 060
Bruksområder
  • Fasaderengjøring
  • Offentlige bruksområder, for eksempel rengjøring av fasader eller gjerder.
  • Rengjøring av kjøretøy
  • Rengjøring av dyrestaller i landbruket
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