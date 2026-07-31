eco!Booster TR 060
eco!Booster med 50 % høyere arealytelse sammenlignet med Kärcher Power-dysen; ideell for delikate overflater. Egnet for kaldt- og varmtvannshøytrykksspylere med dysestørrelse 060.
eco!Booster imponerer med en arealytelse som er 50 prosent høyere enn Kärcher power-dysen. Den økte strålebredden gjør det mulig å øke effektiviteten, noe som fører til lavere energi- og vannforbruk. Ømfintlige overflater som pussede fasader eller trevegger rengjøres skånsomt. Boosteren er egnet for kaldt- og varmtvannsspylere (opptil 85 °C) fra Kärcher, er kompatibel med EASY!Lock-grensesnittet og har en dysestørrelse på 060. Det revolusjonerende dysekonseptet trekker inn luft for å lede vannstrålen. De førsteklasses rengjøringsresultatene som oppnås på kortere tid, er spesielt viktige i områder som byggebransjen eller rengjøring av kjøretøy.
Egenskaper og fordeler
50% høyere vann- og energieffektivitet*
- Grundig, rask og mer bærekraftig rengjøring
50 % høyere vanneffektivitet¹⁾
- Sparer vann
50 % høyere energieffektivitet¹⁾
- Sparer energi
Svært allsidig i bruk
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykk (bar)
|maks. 300
|Temperatur (°C)
|maks. 85
|Dysestørrelse ( )
|60
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Fasaderengjøring
- Offentlige bruksområder, for eksempel rengjøring av fasader eller gjerder.
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
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