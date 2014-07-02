Eksosrøradapter 76x157mm D199
Avgassdyse (oval tilkobling, diameter 157 mm) for tilkobling til varmtvannshøytrykksspyler. Med trekkavleder for tilkobling til røykrør. For røykrørdiameter opptil 200 mm.
Denne eksosrøradapteren er spesialdesignet for tilkobling til varmtvannsspylere med høyt trykk. Med sine ovale tilkoblingsmål på 76 × 157 millimeter og en total diameter på 199 millimeter sikrer den sikker og effektiv avtrekk av eksosgasser fra maskinen. Den integrerte trekkavlederen muliggjør en profesjonell og sikker tilkobling av røykrøret, forhindrer tilbakestrømning og bidrar til optimal funksjon av varmtvannssystemet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter (mm)
|200
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,1
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Bruksområder
- For tilkobling av avgassanlegg til stasjonære varmtvannsspylere med høyt trykk