Denne eksosrøradapteren er spesialdesignet for tilkobling til varmtvannsspylere med høyt trykk. Med sine ovale tilkoblingsmål på 76 × 157 millimeter og en total diameter på 199 millimeter sikrer den sikker og effektiv avtrekk av eksosgasser fra maskinen. Den integrerte trekkavlederen muliggjør en profesjonell og sikker tilkobling av røykrøret, forhindrer tilbakestrømning og bidrar til optimal funksjon av varmtvannssystemet.