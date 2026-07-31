Eksplosjonssikkert strålerør, reservedel, 1050 mm, roterende
1050 mm rustfritt strålerør (manuell kobling) med ergonomisk håndtak for enkel bruk og beskyttelse. Kan dreie 360° under trykk.
1050 mm strålerør i rustfritt stål (manuell kobling) med ergonomisk håndtak for enkel bruk og beskyttelse. Kan dreie 360° under trykk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks arbeidstrykk (bar)
|300
|Lengde (mm)
|1050
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Håndtak
|roterende
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9