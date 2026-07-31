Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør

Komfortabel i alle situasjoner – det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 100 / 60 / 250

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