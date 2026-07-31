Fabric hose set

Egenskaper og fordeler
Fabric hose set: Fleksibel flatslange
Fleksibel flatslange
Kompakt og plassbesparende
Fabric hose set: 1 1/4" dreneringsslange
1 1/4" dreneringsslange
Større diameter for økt vanngjennomstrømning.
Fabric hose set: Inkluderer slangeklemme i rustfritt stål med vingeskrue
Inkluderer slangeklemme i rustfritt stål med vingeskrue
Tilkobling med verktøy.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1 1/4″
Slangelengde (m) 10
Farge antrasitt
Vekt (kg) 1,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 260 x 55
Bruksområder
  • For utpumping av vann fra hagedammer
  • For bruk i oversvømte områder
  • For drenering av byggegroper opp til 100 m³
  • For vannskader av hus og kjeller ved f.eks. lekkasje
  • For pumping av vann ut av f.eks. basseng
  • For installering i dreneringssjakter.