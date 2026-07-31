Fabric hose set
Egenskaper og fordeler
Fleksibel flatslangeKompakt og plassbesparende
1 1/4" dreneringsslangeStørre diameter for økt vanngjennomstrømning.
Inkluderer slangeklemme i rustfritt stål med vingeskrueTilkobling med verktøy.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1 1/4″
|Slangelengde (m)
|10
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|1,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 260 x 55
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- For utpumping av vann fra hagedammer
- For bruk i oversvømte områder
- For drenering av byggegroper opp til 100 m³
- For vannskader av hus og kjeller ved f.eks. lekkasje
- For pumping av vann ut av f.eks. basseng
- For installering i dreneringssjakter.