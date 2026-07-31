Monteringssettet for medgått tid kan enkelt installeres på kontrollenheten. Posisjoneringsenheten er allerede tatt med i betraktningen i kontrollenhetens design. Telleren har et digitalt display. Med monteringssettet for medgått tid kan operatører bestemme maskinens nøyaktige kjøretid. På denne måten kan serviceintervallene optimaliseres, og driftstimene hittil er lett synlige.