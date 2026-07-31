Festesett for tidteller
Festesett for tidsteller for å bestemme apparatets driftstid.
Monteringssettet for medgått tid kan enkelt installeres på kontrollenheten. Posisjoneringsenheten er allerede tatt med i betraktningen i kontrollenhetens design. Telleren har et digitalt display. Med monteringssettet for medgått tid kan operatører bestemme maskinens nøyaktige kjøretid. På denne måten kan serviceintervallene optimaliseres, og driftstimene hittil er lett synlige.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.