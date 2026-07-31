Filter for pumper med tilbakeslagsventil, Basic 1"

Fiilter med tilbakeslagsventil for å kutte lengder av 1" slanger.

Egnet for tilkobling til å kutte lengder av sugeslange for hagepumper og høytrykkspumper for hjemmebruk. Tilbakeslagsventilen forhindrer tilbakestrømning av vann og forkorter primingtid. Inkluderer slangeklemme.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 40 x 142 x 40
Bruksområder
  • Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder