Filter for pumper med tilbakeslagsventil, Basic, 3/4"
Fiilter med tilbakeslagsventil for å kutte lengder av 3/4" slanger.
Egnet for tilkobling til å kutte lengder av sugeslange for hagepumper og høytrykkspumper for hjemmebruk. Tilbakeslagsventilen forhindrer tilbakestrømning av vann og forkorter primingtid. Inkluderer slangeklemme.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Dimensjoner
|Passer for 3/4" slanger
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|40 x 146 x 40
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Bruksområder
- Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder