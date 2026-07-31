Filter for pumper med tilbakeslagsventil, Basic, 3/4"

Fiilter med tilbakeslagsventil for å kutte lengder av 3/4" slanger.

Egnet for tilkobling til å kutte lengder av sugeslange for hagepumper og høytrykkspumper for hjemmebruk. Tilbakeslagsventilen forhindrer tilbakestrømning av vann og forkorter primingtid. Inkluderer slangeklemme.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Dimensjoner Passer for 3/4" slanger
Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 40 x 146 x 40
Bruksområder
  • Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder