Filter HEPA 12

Takket være HEPA-hygienefilteret (EN 1822:1998) er avtrekksluften fra støvsugeren renere enn omgivelsesluften.

HEPA-hygienefilteret (EN 1822:1998) filtrerer det fineste smuss som pollen eller allergiutløsende partikler fra luften pålitelig og sikkert. Den er så effektiv at avtrekksluften fra støvsugeren er renere enn luften i det respektive rommet. Vi anbefaler å bytte filter en gang i året. Hygienefilteret HEPA 12 er kompatibelt med VC 6 Trådløs (Premium) og VC 7 Trådløs-enhetene.

Egenskaper og fordeler
Enkel å bytte
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Hvit
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 90 x 50 x 50
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Tørt smuss