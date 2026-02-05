Filter HEPA 12
Takket være HEPA-hygienefilteret (EN 1822:1998) er avtrekksluften fra støvsugeren renere enn omgivelsesluften.
HEPA-hygienefilteret (EN 1822:1998) filtrerer det fineste smuss som pollen eller allergiutløsende partikler fra luften pålitelig og sikkert. Den er så effektiv at avtrekksluften fra støvsugeren er renere enn luften i det respektive rommet. Vi anbefaler å bytte filter en gang i året. Hygienefilteret HEPA 12 er kompatibelt med VC 6 Trådløs (Premium) og VC 7 Trådløs-enhetene.
Egenskaper og fordeler
Enkel å bytte
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|90 x 50 x 50
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Tørt smuss