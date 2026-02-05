HEPA-hygienefilteret (EN 1822:1998) filtrerer det fineste smuss som pollen eller allergiutløsende partikler fra luften pålitelig og sikkert. Den er så effektiv at avtrekksluften fra støvsugeren er renere enn luften i det respektive rommet. Vi anbefaler å bytte filter en gang i året. Hygienefilteret HEPA 12 er kompatibelt med VC 6 Trådløs (Premium) og VC 7 Trådløs-enhetene.