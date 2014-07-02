Filter og poser til T/NT

Kärcher Filterrens

Filterrens

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Kärcher Flat pleated filter HEPA, dust class H

Flat pleated filter HEPA, dust class H

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Kärcher Flatt foldefilter

Flatt foldefilter

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Kärcher Grovsmussfilter for oppsuging av vann

Grovsmussfilter for oppsuging av vann

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Kärcher Fast hovedfilterkurv

Fast hovedfilterkurv

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Kärcher HEPA Filter, støvklasse H

HEPA Filter, støvklasse H

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Kärcher Vannfaste filterposer

Vannfaste filterposer

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Kärcher Patronfilter, standard, CIA C eller t.o.m. Støvklasse M

Patronfilter, standard, CIA C eller t.o.m. Støvklasse M

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Kärcher Plastsekker for støvfri deponering

Plastsekker for støvfri deponering

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Kärcher Sikkerhetsfilter sett/poser

Sikkerhetsfilter sett/poser

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Kärcher Tekstilfilter

Tekstilfilter

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Kärcher Tekstilfilterposer

Tekstilfilterposer

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Kärcher Avtrekksfilter

Avtrekksfilter

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