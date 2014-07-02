Fjernkontrollsett for HDS mellom- og superklasse

Fjernkontroll for maskiner i HDS mellom- og superklassen med funksjoner av/på, varmt/kaldt vann og rengjøringsmiddel av/på. For veggmontering.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt inkludert emballasje (kg) 7
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