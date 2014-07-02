Fjernkontrollsett for HDS mellom- og superklasse
Fjernkontroll for maskiner i HDS mellom- og superklassen med funksjoner av/på, varmt/kaldt vann og rengjøringsmiddel av/på. For veggmontering.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.