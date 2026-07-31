Flammeovervåkingssett for HDS Compact, Middle og Super Class
Lyssensor for overvåking av brennerflammen. Slik fungerer lyssensoren: Drivstofftilførselen stenges av hvis flammen slokner.
Lyssensor for overvåking av brennerflammen. Slik fungerer den: Drivstofftilførselen stenges av hvis flammen slokner. Lyssensoren er nødvendig for stasjonær drift av mobile maskiner. Den er kompatibel med alle nye maskiner i HDS kompakt-, mellom- og superklassen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
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