Flammeovervåkingssett for HDS Compact, Middle og Super Class

Lyssensor for overvåking av brennerflammen. Slik fungerer lyssensoren: Drivstofftilførselen stenges av hvis flammen slokner.

Lyssensor for overvåking av brennerflammen. Slik fungerer den: Drivstofftilførselen stenges av hvis flammen slokner. Lyssensoren er nødvendig for stasjonær drift av mobile maskiner. Den er kompatibel med alle nye maskiner i HDS kompakt-, mellom- og superklassen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
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