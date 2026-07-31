Flatstråledyse kort, kraftfull, diameter 3 mm
Perfekt for slipende bruk på vanskelig tilgjengelige steder, kortkraftig flatstråledyse for bruk med tørrisrengjøringssystemer fra Kärcher. Med hurtigbyttesystem.
Den kraftige og robuste flatstråledysen i aluminium og rustfritt stål kan brukes til å rengjøre så å si alt, f.eks. industrianlegg, sprøytestøpeformer eller robotgressklippere, takket være sine kompakte mål. Den fjerner ikke bare vanskelig smuss, men gir også imponerende resultater i trange områder som er vanskelige å nå, for eksempel i motorrom. Den roterbare dysen i avtrekkerpistolen muliggjør også målrettet, slipende tørrisblåsing av områder og gjenstander med kompleks geometri og laget av forskjellige materialer. Har et hurtigbyttesystem – for rask, enkel og komfortabel håndtering.
Egenskaper og fordeler
Kort, brukervennlig flatstråledyse
- Høy ytelse resulterer i enkel fjerning av ekstremt gjenstridige avleiringer også.
- Svært lavt forbruk av trykkluft og CO₂.
Hurtigkoblingssystem
- Svært enkel å håndtere og variabelt oppsett.
Robust og slitesterk design.
- Høykvalitets design laget av rustfritt stål og aluminium.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|97 x 22 x 22
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av støpeformer og støpeverktøy
- For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater
- For fjerning av lakk fra maskinkomponenter.
- For rengjøring av hageverktøy og robotgressklippere