Flatstråledyse kort, kraftfull, diameter 3 mm

Perfekt for slipende bruk på vanskelig tilgjengelige steder, kortkraftig flatstråledyse for bruk med tørrisrengjøringssystemer fra Kärcher. Med hurtigbyttesystem.

Den kraftige og robuste flatstråledysen i aluminium og rustfritt stål kan brukes til å rengjøre så å si alt, f.eks. industrianlegg, sprøytestøpeformer eller robotgressklippere, takket være sine kompakte mål. Den fjerner ikke bare vanskelig smuss, men gir også imponerende resultater i trange områder som er vanskelige å nå, for eksempel i motorrom. Den roterbare dysen i avtrekkerpistolen muliggjør også målrettet, slipende tørrisblåsing av områder og gjenstander med kompleks geometri og laget av forskjellige materialer. Har et hurtigbyttesystem – for rask, enkel og komfortabel håndtering.

Egenskaper og fordeler
Kort, brukervennlig flatstråledyse
  • Høy ytelse resulterer i enkel fjerning av ekstremt gjenstridige avleiringer også.
  • Svært lavt forbruk av trykkluft og CO₂.
Hurtigkoblingssystem
  • Svært enkel å håndtere og variabelt oppsett.
Robust og slitesterk design.
  • Høykvalitets design laget av rustfritt stål og aluminium.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 97 x 22 x 22

Videoer

Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Rengjøring av støpeformer og støpeverktøy
  • For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater
  • For fjerning av lakk fra maskinkomponenter.
  • For rengjøring av hageverktøy og robotgressklippere