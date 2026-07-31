Den kraftige og robuste flatstråledysen i aluminium og rustfritt stål kan brukes til å rengjøre så å si alt, f.eks. industrianlegg, sprøytestøpeformer eller robotgressklippere, takket være sine kompakte mål. Den fjerner ikke bare vanskelig smuss, men gir også imponerende resultater i trange områder som er vanskelige å nå, for eksempel i motorrom. Den roterbare dysen i avtrekkerpistolen muliggjør også målrettet, slipende tørrisblåsing av områder og gjenstander med kompleks geometri og laget av forskjellige materialer. Har et hurtigbyttesystem – for rask, enkel og komfortabel håndtering.