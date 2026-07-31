Flatstråledyse, lang, diameter 4 mm
Lang, robust, roterbar flatstråledyse for bruk med tørrisrensere fra Kärcher. Har hurtigbyttesystem og er også spesielt godt egnet for slipende bruksområder.
Kärchers lange flatstråledyse er ideell for slipende bruksområder under tørrisrengjøring av komponenter, sprøytestøpeformer eller til og med robotgressklippere. Dette betyr at gjenstridige belegg, maling, oljer, smøremidler og sot kan fjernes enkelt. Flatstråledysen er laget av robust aluminium og rustfritt stål, kan roteres i avtrekkerpistolen og er, takket være et intelligent hurtigbyttesystem, ekstremt enkel å håndtere.
Egenskaper og fordeler
Lang, kraftig stråle
- Høy ytelse resulterer i enkel fjerning av ekstremt gjenstridige avleiringer også.
Hurtigkoblingssystem
- Svært enkel å håndtere og variabelt oppsett.
Robust og slitesterk design.
- Høykvalitets design laget av rustfritt stål og aluminium.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
Bruksområder
- Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
- Rengjøring av støpeformer og støpeverktøy
- For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater
- For fjerning av lakk fra maskinkomponenter.
- For rengjøring av hageverktøy og robotgressklippere