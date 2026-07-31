Kärchers lange flatstråledyse er ideell for slipende bruksområder under tørrisrengjøring av komponenter, sprøytestøpeformer eller til og med robotgressklippere. Dette betyr at gjenstridige belegg, maling, oljer, smøremidler og sot kan fjernes enkelt. Flatstråledysen er laget av robust aluminium og rustfritt stål, kan roteres i avtrekkerpistolen og er, takket være et intelligent hurtigbyttesystem, ekstremt enkel å håndtere.