Flatt foldefilter

Kärcher Flatt foldefilter (papir)

Flatt foldefilter (papir)

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Kärcher Flatt foldefilter (PES)

Flatt foldefilter (PES)

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Kärcher Flatt foldefilter (PTFE)

Flatt foldefilter (PTFE)

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