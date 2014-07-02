Fleecefilterposer, 10 Stk, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Rivefaste 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, egnet for Kärcher tørrstøvsugere. Innhold: 10-pakning.
Ekstremt rivefaste 3-lags fleecefilterposer, støvklasse M. Fleecefilterposer har 2 til 3 ganger kapasiteten til konvensjonelle papirfilterposer. Standard for T 10/1 og T 12/1. Innhold: 10 stk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|10
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|365 x 240 x 85