Fleksibelt fugemunnstykke

Fleksibelt fugemunnstykke for rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder i hjemmet, kjelleren, verkstedet eller bilen. Passer til Home & Garden våt- og tørrstøvsugere samt tekstilrensere.

Enten det er på trange og vanskelig tilgjengelige steder i bilen, hjemmet, kjelleren eller hageskuret – det fleksible fugemunnstykket sørger for renslighet helt inn i de innerste hjørnene. Takket være det fleksible materialet når munnstykket områder som er umulige å rengjøre med et standard fugemunnstykke. Munnstykket passer til Kärcher Home & Garden våt- og tørrstøvsugere samt tekstilrensere.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 1
Standard nominell bredde (mm) NW 35
Arbeidsbredde (mm) 615
Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 615 x 40 x 40
Bruksområder
  • Entré
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).