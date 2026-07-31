Fleksibelt fugemunnstykke
Fleksibelt fugemunnstykke for rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder i hjemmet, kjelleren, verkstedet eller bilen. Passer til Home & Garden våt- og tørrstøvsugere samt tekstilrensere.
Enten det er på trange og vanskelig tilgjengelige steder i bilen, hjemmet, kjelleren eller hageskuret – det fleksible fugemunnstykket sørger for renslighet helt inn i de innerste hjørnene. Takket være det fleksible materialet når munnstykket områder som er umulige å rengjøre med et standard fugemunnstykke. Munnstykket passer til Kärcher Home & Garden våt- og tørrstøvsugere samt tekstilrensere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Standard nominell bredde (mm)
|NW 35
|Arbeidsbredde (mm)
|615
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|615 x 40 x 40
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- BVL 3/1 Bp
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 5/1 Bp
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- NT 22/1 Ap L
- NT 22/1 Ap L Go!Further
- NT 22/1 Ap Te Adv
- NT 22/1 Ap Te L
- NT 27/1
- NT 27/1 Advanced
- NT 27/1 Me
- NT 27/1 Me Advanced
- NT 48/1
- SE 4
- SE 4 Black GNF Edition N1
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- T 10/1
- T 10/1 Adv
- T 10/1 Adv HEPA
- T 10/1 Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Bp
- T 10/1 Bp Adv
- T 10/1 Bp Adv HEPA
- T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- T 11/1 Classic HEPA
- T 15/1
- T 15/1 Adv
- T 15/1 Adv HEPA
- T 15/1 Bp
- T 15/1 Bp Adv
- T 15/1 Bp Adv HEPA
- T 7/1 Classic
- T 7/1 Classic Adv
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 Premium trådløs
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 5/6 30L S 2,2m 8m P D st *EU
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Entré
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).