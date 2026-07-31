Enten det er på trange og vanskelig tilgjengelige steder i bilen, hjemmet, kjelleren eller hageskuret – det fleksible fugemunnstykket sørger for renslighet helt inn i de innerste hjørnene. Takket være det fleksible materialet når munnstykket områder som er umulige å rengjøre med et standard fugemunnstykke. Munnstykket passer til Kärcher Home & Garden våt- og tørrstøvsugere samt tekstilrensere.