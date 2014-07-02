Fleksibelt strålerør, 1050 mm

1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.

1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks arbeidstrykk (bar) 210
Lengde (mm) 1050
Temperatur (°C) maks. 150
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,4
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