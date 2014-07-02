Fleksibelt strålerør, 1050 mm
1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.
1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks arbeidstrykk (bar)
|210
|Lengde (mm)
|1050
|Temperatur (°C)
|maks. 150
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,4
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