Floor cleaning set SC1 Multi

Egenskaper og fordeler
Praktisk borrelåssystem
  • Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Fotlapp på gulvklut
  • Du slipper å komme i kontakt med skitten
Innovativ lamellteknologi
  • Lamellene sørger for at dampen fordeles jevnt over hele rengjøringsflaten og mikrofiberkluten.
Fleksibelt munnstykkefeste
  • Ergonomisk og effektiv rengjøring uavhengig av brukerens høyde.
  • Kommer til under møbler.
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
  • Enkel rengjøring av hjørner, kanter og områder hvor det kan være vanskelig å komme til.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Hvit
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,9
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Harde gulv
  • Veggfliser