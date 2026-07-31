Floor nozzle set EasyFix

Egenskaper og fordeler
Praktisk borrelåssystem
Fotlapp på gulvklut
  • Du slipper å komme i kontakt med skitten
Innovativ lamellteknologi
Fleksibelt munnstykkefeste
  • Ergonomisk og effektiv rengjøring uavhengig av brukerens høyde.
  • Kommer til under møbler.
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
  • Enkel rengjøring av hjørner, kanter og områder hvor det kan være vanskelig å komme til.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 345 x 115 x 100
Bruksområder
  • Harde gulv
  • Veggfliser