Fluffy gulvmunnstykke
Munnstykke for harde gulv til de poseløse batteridrevne støvsugerne VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily og VC 7 Cordless yourMax - rengjør selv sensitive gulv skånsomt.
Takket være den spesielt myke rullen rengjør munnstykket forsiktig gulv som parkett, laminat, kork, PVC, linoleum og fliser. En annen fordel er den fleksible skjøten til gulvmunnstykket, som muliggjør manøvrerbarhet og meget god tilgjengelighet under møbler. Andre praktiske funksjoner: Lysdiodene på gulvmunnstykket gjør smuss mer synlig og sikrer dermed enda grundigere rengjøring.
Egenskaper og fordeler
Fleksibelt ledd
- Enkel å manøvrere og enkelt å rengjøre under møbler.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|265 x 113 x 255
Kompatible maskiner
Bruksområder
- Lakkert parkett
- Korkgulv