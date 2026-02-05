Takket være den spesielt myke rullen rengjør munnstykket forsiktig gulv som parkett, laminat, kork, PVC, linoleum og fliser. En annen fordel er den fleksible skjøten til gulvmunnstykket, som muliggjør manøvrerbarhet og meget god tilgjengelighet under møbler. Andre praktiske funksjoner: Lysdiodene på gulvmunnstykket gjør smuss mer synlig og sikrer dermed enda grundigere rengjøring.