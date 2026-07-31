Forfilter, lite
Lite forfilter med stor effekt som beskytter pumper fra grove smussartikler eller sand.
Passer til alle lensepumper og hagepumper. Beskytter pumpen og øker levetiden. Filterinnlegget kan fjernes før rengjøring.
Egenskaper og fordeler
Avtakbart filter
- Filteret kan rengjøres under rennende vann, og brukes flere ganger.
Forfilter til pumpe, Small
Forfilter
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykk (bar)
|8
|Maskestørrelse (mm)
|0,25
|Gjengestørrelse
|G1
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 220 x 200
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