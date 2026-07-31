Forfilter, stort
Pumpefilter som beskytter pumper fra grove smussartikler eller sand.
Passer til alle lensepumper og hagepumper. Beskytter pumpen og øker levetiden. Filterinnlegget kan fjernes før rengjøring.
Egenskaper og fordeler
Avtakbart filter
- Filteret kan rengjøres under rennende vann, og brukes flere ganger.
Forfilter til pumpe, Large
Forfilter
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykk (bar)
|8
|Maskestørrelse (mm)
|0,25
|Gjengestørrelse
|G1
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 220 x 316