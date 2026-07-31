Forfilter til pumper, lite
Forfilter til pumper. Kan brukes til alle pumper som ikke har integrert filter. Beskytter pumper fra grov smuss og sand. Filteret kan vaskes. For pumper med G1-gjenger (33.3 mm).
Egenskaper og fordeler
Avtakbart filter
- Filteret kan rengjøres under rennende vann, og brukes flere ganger.
Forfilter til pumpe, Small
Forfilter
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maskestørrelse (mm)
|0,25
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|122 x 189 x 194
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.