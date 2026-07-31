Forfilter til pumper, stort
Forfilter til pumper. Kan brukes til alle pumper som ikke har integrert filter. Beskytter mot grov smuss og sand. Filteret kan vaskes. For pumper med G1-gjenger (33.3 mm).
Egenskaper og fordeler
Avtakbart filter
- Filteret kan rengjøres under rennende vann, og brukes flere ganger.
Forfilter til pumpe, Large
Forfilter
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maskestørrelse (mm)
|0,25
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|122 x 189 x 314
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