Forlengelsesslange for tørrisblåsere med væske-til-pellet-teknologi for produksjon av tørris fra flytende CO2 for umiddelbar bruk. Kärcher anbefaler spesielt 5-meters forlengelsesslange for å utvide bruksområdet til L2P-maskinen ved bruk av CO2-flaskebunter. Slangen er også egnet for tilkobling av individuelle CO2-flasker.