Forlengelse av CO2-forsyningsledning, 5 m
Forlengelsesslange med en lengde på 5 m for tilkobling av CO2-flasker eller sylinderbunter til tørrisblåsere med integrert tørrisproduksjon (væske-til-pellet/L2P).
Forlengelsesslange for tørrisblåsere med væske-til-pellet-teknologi for produksjon av tørris fra flytende CO2 for umiddelbar bruk. Kärcher anbefaler spesielt 5-meters forlengelsesslange for å utvide bruksområdet til L2P-maskinen ved bruk av CO2-flaskebunter. Slangen er også egnet for tilkobling av individuelle CO2-flasker.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt (kg)
|2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3
|Mål (L x B x H) (mm)
|5000 x 42 x 42