Forlengelse av sprøyteslange, 5 m
Forlengelsesslange for L2P tørrisblåsere fra Kärcher. Denne enkle forlengelsesslangen til sprøyteslangen er en enkel og uanstrengt måte å utvide isblåseren sin rekkevidde på.
For en problemfri forlengelse av sprøyteslangen på L2P tørrisblåsere fra Kärcher. Forlengelsesslangen utvider arbeidsområdet for ekstra fleksibilitet ved rengjøring med isblåseren. Om nødvendig kan flere forlengelsesslanger også kobles sammen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,2