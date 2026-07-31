Forlengerslange til SC 1

Med forlengerslangen til dampvaskeren SC 1, er det enklere å komme til i hjørner og områder det er vanskelig å nå.

Annet tilbehør som for eksempel manuell dyse, rundbørster osv kan enkelt påmonteres og brukes sammen med forlengerslangen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 375 x 51 x 220
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Bruksområder
  • Arbeidsflater på kjøkkenet
  • Avløp
  • Vask
  • Armaturer
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
  • Baderom
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