Forlengerslange til SC 1
Med forlengerslangen til dampvaskeren SC 1, er det enklere å komme til i hjørner og områder det er vanskelig å nå.
Annet tilbehør som for eksempel manuell dyse, rundbørster osv kan enkelt påmonteres og brukes sammen med forlengerslangen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|375 x 51 x 220
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Bruksområder
- Arbeidsflater på kjøkkenet
- Avløp
- Vask
- Armaturer
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Baderom
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