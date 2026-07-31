FRV 50 ME
Overflaterengjøring med automatisk oppsuging av skittent vann for svært store overflater – dette betyr FRV 50 Me. Varmtvannsrengjøring opptil 85 °C. FRV 50 Me har en temperaturbestandig 10 m polyuretan-sugeslange. Ytterligere kvalitetsfunksjoner er de svertefrie styrerullene og dobbelt keramisk lager. Maskinspesifikt dysesett må bestilles separat. Maks. 250 bar / 2000 l/t / 85 °C.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Farge
|Sølv
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|16,9
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