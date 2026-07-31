FRV 50 ME

Overflaterengjøring med automatisk oppsuging av skittent vann for svært store overflater – dette betyr FRV 50 Me. Varmtvannsrengjøring opptil 85 °C. FRV 50 Me har en temperaturbestandig 10 m polyuretan-sugeslange. Ytterligere kvalitetsfunksjoner er de svertefrie styrerullene og dobbelt keramisk lager. Maskinspesifikt dysesett må bestilles separat. Maks. 250 bar / 2000 l/t / 85 °C.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Farge Sølv
Vekt inkludert emballasje (kg) 16,9

Videoer

Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.