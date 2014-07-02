Fugemunnstykke, NT, DN 40, plast, 290 mm
Fugemunnstykke i plast (DN 40) for støvsuging i sprekker og hjørner. Lengde: 290 mm.
Fugemunnstykke i plast (DN 40) for støvsuging i sprekker og hjørner. Lengde: 290 mm.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Standard nominell bredde ( )
|40
|Antall (Stk)
|1
|Lengde (mm)
|290
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|300 x 45 x 45
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