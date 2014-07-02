Fugemunnstykke, NT, DN 40, plast, 290 mm

Fugemunnstykke i plast (DN 40) for støvsuging i sprekker og hjørner. Lengde: 290 mm.

Fugemunnstykke i plast (DN 40) for støvsuging i sprekker og hjørner. Lengde: 290 mm.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Standard nominell bredde ( ) 40
Antall (Stk) 1
Lengde (mm) 290
Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 300 x 45 x 45

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