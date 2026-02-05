G 160 Q

Egenskaper og fordeler
Lettfattelig manuelt display som viser trykkinnstilling og innstilling for påføring av rengjøringsmiddel.
  • Gjør det enkelt å velge riktig trykk for hvert enkelt rengjøringsobjekt.
Quick Connect hurtigkobling
  • Quick Connect system for rask og enkel tilkobling av høytrykkspistol og høytrykksslange.
Bajonettkobling
  • Kan kobles til alt Kärcher tilbehør.
Påføring av rengjøringsmiddel med lavtrykk
  • Praktisk påføring av rengjøringsmiddel.
Sikkerhetslås (barnesikring)
  • Låser høytrykkspistolen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,7
Mål (L x B x H) (mm) 552 x 43 x 222

Videoer