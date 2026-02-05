G 160 Q
Egenskaper og fordeler
Lettfattelig manuelt display som viser trykkinnstilling og innstilling for påføring av rengjøringsmiddel.
- Gjør det enkelt å velge riktig trykk for hvert enkelt rengjøringsobjekt.
Quick Connect hurtigkobling
- Quick Connect system for rask og enkel tilkobling av høytrykkspistol og høytrykksslange.
Bajonettkobling
- Kan kobles til alt Kärcher tilbehør.
Påføring av rengjøringsmiddel med lavtrykk
- Praktisk påføring av rengjøringsmiddel.
Sikkerhetslås (barnesikring)
- Låser høytrykkspistolen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|552 x 43 x 222
Videoer