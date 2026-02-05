G 180 Q PC
Egenskaper og fordeler
Quick Connect hurtigkobling
- Quick Connect system for rask og enkel tilkobling av høytrykkspistol og høytrykksslange.
Bajonettkobling
- Kan kobles til alt Kärcher tilbehør.
Sikkerhetslås (barnesikring)
- Høytrykkspistolen er låst.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|548 x 191 x 38
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control AntiTwist Flex