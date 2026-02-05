G 180 Q PC

Egenskaper og fordeler
Quick Connect hurtigkobling
  • Quick Connect system for rask og enkel tilkobling av høytrykkspistol og høytrykksslange.
Bajonettkobling
  • Kan kobles til alt Kärcher tilbehør.
Sikkerhetslås (barnesikring)
  • Høytrykkspistolen er låst.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 548 x 191 x 38