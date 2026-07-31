Gulvmunnstykke
Ny og innovativ med forbedret rengjøringsevne.
Egenskaper og fordeler
Innovativ fikseringsmekanisme for å fikse stoffet
- Enkel feste av kluten på gulvmunnstykket.
Innovative lameller på gulvmunnstykket
- Damp kan brukes mer effektivt, ingen damputslipp.
- Større rengjøringsområde for enda mer effektiv rengjøring og et grundigere rengjøringsresultat.
- Kluten festes til gulvmunnstykket på en maksimal overflate. Mer smuss fjernes og absorberes.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|315 x 60 x 200
Videoer
Bruksområder
- Harde gulv
- Veggfliser