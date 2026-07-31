Gulvmunnstykke

Ny og innovativ med forbedret rengjøringsevne.

Egenskaper og fordeler
Innovativ fikseringsmekanisme for å fikse stoffet
  • Enkel feste av kluten på gulvmunnstykket.
Innovative lameller på gulvmunnstykket
  • Damp kan brukes mer effektivt, ingen damputslipp.
  • Større rengjøringsområde for enda mer effektiv rengjøring og et grundigere rengjøringsresultat.
  • Kluten festes til gulvmunnstykket på en maksimal overflate. Mer smuss fjernes og absorberes.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 315 x 60 x 200

Videoer

Bruksområder
  • Harde gulv
  • Veggfliser