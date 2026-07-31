Gulvmynnstykke, stort
For rengjøring av store områder raskt, f.eks. flisegulv, tregulv og rensing av tepper. Kan brukes med eller uten klut.
For rengjøring av store områder raskt, f.eks. flisegulv, tregulv og rensing av tepper. Kan brukes med eller uten klut.
Egenskaper og fordeler
Innovativ fikseringsmekanisme for å fikse stoffet
- Enkel feste av kluten på gulvmunnstykket.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|305 x 180 x 125
Bruksområder
- Harde gulv