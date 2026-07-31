Gulvmynnstykke, stort

For rengjøring av store områder raskt, f.eks. flisegulv, tregulv og rensing av tepper. Kan brukes med eller uten klut.

For rengjøring av store områder raskt, f.eks. flisegulv, tregulv og rensing av tepper. Kan brukes med eller uten klut.

Egenskaper og fordeler
Innovativ fikseringsmekanisme for å fikse stoffet
  • Enkel feste av kluten på gulvmunnstykket.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,1
Mål (L x B x H) (mm) 305 x 180 x 125
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Harde gulv