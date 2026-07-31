Spesialdesignet for sikker og komfortabel bruk med tørrisrengjøringssystemer fra Kärcher: Den kompakte og ergonomiske sprøytepistolen med kontrollkabel ligger ikke bare perfekt i hånden, den har også et låsesystem for avtrekkeren, som effektivt forhindrer utilsiktet oppstart. Aktiveringen av tørrisen med en AV/PÅ-bryter er også svært brukervennlig og enkel å gjennomføre. Det omfattende settet inkluderer også et hurtigbyttesystem for dyser, dyselys, samt en 5 meter robust og slitesterk sprøyteslange.