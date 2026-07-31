Med dette høykvalitetshåndkledet i viskose kan hunder og andre kjæledyr tørkes av etter rengjøring og bading. Viskose er sterkt absorberende og er derfor spesielt egnet for dyr. Ingen lukt utvikles etter bruk og håndkledet tørker raskt. Takket være sin størrelse, som måler 100 x 60 cm, kan den brukes til å tørke selv store hunder og andre store dyr.