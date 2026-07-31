Håndkle i viskose
Håndkle i viskose for å tørke blant annet hunden etter spyling med den mobile spyleren OC 3. Absorberer en stor mengde vann, og genererer ikke lukt.
Med dette høykvalitetshåndkledet i viskose kan hunder og andre kjæledyr tørkes av etter rengjøring og bading. Viskose er sterkt absorberende og er derfor spesielt egnet for dyr. Ingen lukt utvikles etter bruk og håndkledet tørker raskt. Takket være sin størrelse, som måler 100 x 60 cm, kan den brukes til å tørke selv store hunder og andre store dyr.
Egenskaper og fordeler
Mikrofiber
Myk
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fibersammensetning tekstil
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|1000 x 600 x 5
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Bruksområder
- Kjæledyr/ Hunder