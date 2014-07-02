Håndtak, IB 15/120

Håndgrep som kan brukes sammen med dyseforlengelse

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 195 x 90 x 70
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