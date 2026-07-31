"Han" kobling

Herdet hurtigkobling i rustfritt stål, med M 22 x 1,5 EASY!Lock gjenger.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.