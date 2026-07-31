HEPA 13-filteret vårt fanger opp ørsmå partikler på bare noen få mikrometer takket være den imponerende separasjonsgraden på 99,95 prosent. Den høye filterkapasiteten betyr at så godt som alle aerosoler, virus og bakterier fanges opp og ikke slippes ut igjen i luften. HEPA 13-filteret er sertifisert i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019 og oppfyller også de høye sikkerhetsstandardene i hygienesensitive områder.