High pressure hose pipe cleaning DN6 14M

30 m fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør (gjenget tilkobling for R 1/8 dyse).

30 m fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør (gjenget tilkobling for R 1/8 dyse).

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 140
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Lengde (m) 30
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,6
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