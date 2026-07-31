Hjemmekoblingssett for G3/4 slanger

Tilkoblingsslange mellom elektroniske pumper eller stive slangesystemer.

Tilkoblingsslange mellom elektroniske pumper eller stive slangesystemer.

Egenskaper og fordeler
Fleksibel slange
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 219 x 59 x 246
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • For vanning med f.eks. spreder med oppsamlet regnvann, fra sisterner eller brønner.