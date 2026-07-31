Hjemmekoblingssett for G3/4 slanger
Tilkoblingsslange mellom elektroniske pumper eller stive slangesystemer.
Tilkoblingsslange mellom elektroniske pumper eller stive slangesystemer.
Egenskaper og fordeler
Fleksibel slange
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|219 x 59 x 246
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- For vanning med f.eks. spreder med oppsamlet regnvann, fra sisterner eller brønner.