Hjulfestesett for HDS 1000 Be/De

Luftfylte hjul for god manøvreringsevne.

Praktisk sett med luftfylte dekk egnet for høytrykksspylere HDS 1000 BE og HDS 1000 DE for enklere manøvrering.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt inkludert emballasje (kg) 8,9
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