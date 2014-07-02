Hjulfestesett for HDS 1000 Be/De
Luftfylte hjul for god manøvreringsevne.
Praktisk sett med luftfylte dekk egnet for høytrykksspylere HDS 1000 BE og HDS 1000 DE for enklere manøvrering.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,9
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