høytrykksledd

For mindre tilgjengelige områder: Høytrykkspledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.

Takket være muligheten til ubegrenset justeringen av vinkel av det fleksible høytrykksleddet – opp til 120° – kan du enkelt rengjøre mindre tilgjengelige områder under høytrykksspylingen. Dette tilbehøret lar deg rengjøre maskiner, kjøretøy, understell, fasader, tak og mange andre gjenstander raskt og effektivt. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks arbeidstrykk (bar) 300
Temperatur (°C) maks. 155
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
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