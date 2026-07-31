høytrykksledd

Den trinnløse vinkeljusteringen opp til 120° gjør dette verktøyet ideelt for enkel rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder. Monteres enkelt på høytrykksvaskerens sprøytelanse.

Når du rengjør maskiner, kjøretøyer, chassis, fasader, tak osv. med høytrykksvaskere, er det ofte steder det er vanskelig eller umulig å nå med sprøytelansen. Den leddete koblingen løser dette problemet. Med en trinnløs vinkeljustering på opptil 120 °, kan du enkelt nå steder som er vanskelig tilgjengelige, slik at hele området blir vasket. Monteres enkelt direkte på høytrykksvaskerens sprøytelanse eller teleskopisk sprøytelanse.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks arbeidstrykk (bar) 300
Temperatur (°C) maks. 155
Tilslutningsgjenger M 18
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
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