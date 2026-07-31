Når du rengjør maskiner, kjøretøyer, chassis, fasader, tak osv. med høytrykksvaskere, er det ofte steder det er vanskelig eller umulig å nå med sprøytelansen. Den leddete koblingen løser dette problemet. Med en trinnløs vinkeljustering på opptil 120 °, kan du enkelt nå steder som er vanskelig tilgjengelige, slik at hele området blir vasket. Monteres enkelt direkte på høytrykksvaskerens sprøytelanse eller teleskopisk sprøytelanse.