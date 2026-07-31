Høytrykkspistol Classic EASY!Lock
Høykvalitets Classic pistolgrep med robust ventil. Egner seg også for Kärcher varmtvannsvaskere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 6/15 G
- HD 6/15 M St
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/17 M St
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/23 G
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/25 G
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21 M