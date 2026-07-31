Høytrykkspistol Classic EASY!Lock

Høykvalitets Classic pistolgrep med robust ventil. Egner seg også for Kärcher varmtvannsvaskere.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Temperatur (°C) maks. 155
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5