Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
10 m høytrykksslange (M 22 x 1,5) med knekkbeskyttelse. Med patentert roterende AVS-håndtakskobling og manuell kobling. Ytterligere data: DN 6/155 °C/250 bar.
10 m høytrykksslange (M 22 x 1,5) med knekkbeskyttelse. Med patentert roterende AVS-håndtakskobling og manuell kobling. Ytterligere data: DN 6/155 °C/250 bar.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 6
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|250
|Lengde (m)
|10
|Tilslutningsgjenger
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,7