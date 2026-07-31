Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
Høytrykksslange (DN 6) utstyrt med ANTI!Twist og den nye EASY!Lock manuelle skrukoblingen på begge sider. For trykk opptil 300 bar. 10 m lang.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 6
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|300
|Lengde (m)
|10
|Tilslutningsgjenger
|2 x EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further