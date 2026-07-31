Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

Høytrykksslange (DN 6) utstyrt med ANTI!Twist og den nye EASY!Lock manuelle skrukoblingen på begge sider. For trykk opptil 300 bar. 10 m lang.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 6
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 300
Lengde (m) 10
Tilslutningsgjenger 2 x EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 2
Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock