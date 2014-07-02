Høytrykksslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling

Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155 °C/315 bar