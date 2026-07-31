Høytrykksslange, 10 m, DN 8, 315 bar, M22 x 1,5
Opptil 155 °C varmebestandig høytrykksslange (DN 8) med 10 m lengde. Perfekt for alle høytrykksspylere i Classic-serien fra Kärcher.
Ti meter lang høytrykksslange (DN 8) med robuste messingnipler og M 22 × 1,5 gjenger på begge sider for tilkobling til håndsprøyte og maskin. Egnet for trykk opptil 315 bar og alle høytrykksspylere i Classic-serien fra Kärcher – også varmtvannsmaskiner.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 8
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|315
|Lengde (m)
|10
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5