Høytrykksslange, 10 m, DN 8, 315 bar, M22 x 1,5

Opptil 155 °C varmebestandig høytrykksslange (DN 8) med 10 m lengde. Perfekt for alle høytrykksspylere i Classic-serien fra Kärcher.

Ti meter lang høytrykksslange (DN 8) med robuste messingnipler og M 22 × 1,5 gjenger på begge sider for tilkobling til håndsprøyte og maskin. Egnet for trykk opptil 315 bar og alle høytrykksspylere i Classic-serien fra Kärcher – også varmtvannsmaskiner.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 315
Lengde (m) 10
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Kompatible maskiner
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